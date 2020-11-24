Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele 24 Kasım Salı günü saat 21:00'de başlayacak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.