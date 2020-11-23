Fenerbahçe - Sivas Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu kez gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu mücadele A Spor'dan naklen futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Oytun, Lemos, Sadık, Serdar, Novak, Mert Hakan, Sosa, Ömer Faruk, Ferdi, Thiam, Cisse

SİVAS BELEDİYESPOR: Yunus Emre, Şeyhmus, Muhsin, Hüseyin, Mehmet Fatih, Ali Say, Ozan Kılıçoğlu, Emre Şahin, Muhammet, Şevki Çınar, Uğur Mustafa



"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ"



Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili "Fenerbahçe'yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz" dedi.

Misli.com 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Başkan Hakan Genç, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Başkan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri ve yarın oynayacakları maçı kazanıp tur atlamak istediklerini söyledi.



Genç, maça tur atlamak için çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupasında rakibimiz olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizim açımızdan önemli bir maç olacak. Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir takımdır. Biz kupaya tesadüfen gelmedik. Ben takımımıza, hocalarımıza ve yönetimimize çok güveniyorum. Biz kenetlendik ve Fenerbahçe maçına odaklandık. Kupada Fenerbahçe'yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz. Bu inançla yola çıkacağız" şeklinde konuştu.

