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Erzurum hırs küpü

Kupada bugün Trabzonspor'a konuk olacak Erzurumspor'dan iddialı sözler.

Giriş: 04.02.2020 06:50

Kupada bugün Trabzonspor'a konuk olacak Erzurumspor'dan iddialı sözler. Doğu ekibinin hocası Erkan Sözeri, çeyrek finale çıkmalarının tesadüf olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceklerini ifade edip, "Rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için elimizden geleni yapacağız. İşimiz tabii ki kolay değil ama kupada en iyisini yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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