Galatasaray - Tuzlaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'u ağırlıyor. Mücadeleye dair çok önemli bilgiler ve maç notları haberimizde...

Galatasaray - Tuzlaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadeleyi A Spor canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Adem Büyük

TUZLASPOR: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Sefa Aksoy, Sadık Baş, Mehmet Özdıraz, Muhammed Akarslan, Göksü Türkdoğan, Devrim Taşkaya

NOTLAR...

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

TUZLASPOR, NASIL YÜKSELDİ?

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.

GÖREV GENÇ OYUNCULARDA OLACAK

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la oynayacağı maçta görev genç oyuncuların olacak. Fatih hoca, forvette 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı, sağ kanatta 19 yaşındaki Yunus Akgün'ü, forvet arkasında yine 19 yaşındaki Atalay Babacan'ı, stoperde 17 yaşındaki Işık Kaan Arslan ile 16 yaşındaki Emin Bayram'ı oynatmayı düşünüyor. Süleyman Luş, Gökay Güney gibi isimler de Terim'den şans bekliyor.