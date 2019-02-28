Kasımpaşa - Akhisarspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa, ilk karşılaşmada 3-1 mağlup olduğu Akhisarspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ!

Kasımpaşa XI: Ramazan, Ben Youssef, Jouse Sa, Veysel, Hafez, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita

Akhisarspor XI: Lukac, Cocalic, Rotman, Barbosa, Josue, Musa, Regattin, Zeki, Kadir, Borges, Cikalleshi

MAÇTAN NOTLAR

İstanbul ekibinde Popov ve Fode Keita kart cezalısı. Josue Sa ve Tobias Heintz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Akhisarspor'da da sakat futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Ege ekibinde sezonu kapatan Mustafa ve Dany'nin yanı sıra Eray, Lopes, Güray, Vrsaviç ve kaleci Fatih Öztürk Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Kasımpaşa'nın tur atlayabilmesi için 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Beraberlik ve Akhisarspor'un galibiyeti EGE ekibine turu getiriyor.

90 dakika Kasampaşa'nın 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanırsa maç uzatmalara gidecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadında saat 20'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.