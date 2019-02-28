Akhisarspor yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını Barbosa ve Serginho'nun golleri ile 2-1 kazan Akhisarspor, Kasımpaşa'yı eleyerek yarı finallere adını yazdırdı. Kasımpaşa'nın tek golü Koita'dan geldi. Akhisar'da oynanan ilk karşılaşmayı da Akhisarspor 3-1'lik skor ile kazanmıştı.

Kasımpaşa-Akhisarspor maçının hakemi Arda Kardeşler, maç sonu yaşanan tartışma sonrası pozisyonu VAR'da inceledi ve Elvis Manu'ya kırmızı kart gösterdi.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada buluştuğu topla sağ kanatta ilerleyen Trezeguet, pasını Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Karim Hafez'den topu kapan Josue, ceza sahasına girerken pasını arka direkteki Barbosa'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza alanında kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta Josue, Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Zeki Yavru'nun koşu yoluna pasını gönderdi. Ceza yayının sağından içeri giren Zeki'nin yerden pasında Barbosa'nın arka direkte dengesini kaybetmesine rağmen dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Veysel Sarı, pasını Trezeguet'ye aktardı. Trezeguet, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, son çizgiye indikten sonra pasını yerden Koita'ya çıkardı. Koita'nın altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

72. dakikada İlhan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.



74. dakikada sağ kanattan İlhan'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Koita'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lukas meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



78. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.



84. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında top alan Serginho'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2

MAÇIN ARDINDAN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Akhisarspor'da teknik sorumlu Ercan Kahyaoğlu, son 4 takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kahyaoğlu, rövanşa skor avantajıyla çıktıklarını aktararak, "Bu maça avantajlı çıkmamıza rağmen sadece savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Golü bulduk, bir ara bocalar gibi olduk ama galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz." diye konuştu.

MUSTAFA DENİZLİ: "KARİYERİMDE ÖYLE BİR SERİ YAŞAMADIM"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımın kötü gidişatı hakkında yaptığı açıklamada, "30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Kupa bizim ikinci derecede önemli hedefimizdi. Bu takımdan bunu beklemek hakkımızdı. 6-7 hafta önce Türkiye'nin en fazla gol atan, en rahat pozisyona giren takımıydık. Şu anda gol atmakta zorlanıyoruz. Bu durumdan olumsuz etkilen bir grubumuz var. Söyleyecek bir şey yok. Bugün turu geçmek istemedik desem yanlış olur. Ama yanlış yaptığımız işler de çok. Çok istiyor ama bir pozisyon olduğunda kırılganlığımız başlıyor. Bu durumu değerlendireceğiz. Yarın buluruz. Bulmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.



"30 YILLIK KARİYERİMDE BÖYLE BİR SERİ YAŞAMADIM"



Kasımpaşa'ya önemli işler yapmak için geldiğini belirten Denizli, "Devre arasında yaptığımız değişkenlik bize düşündüğümüz katkıyı sağlamadı. Tam tersi düşünmediğimiz tablo ile karşılaştık. Kariyerimde bunun yarısı bir seri yaşamadım. Bu beni yaralayan bir görüntü. Üzüntüm kat kat arttı. 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım. Çok zor bir durum. Fazla söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

MAÇTAN NOTLAR

Kasımpaşa-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 yenilen Paşa, kupaya veda etti. Maçta Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı izlemeye gelen lacivert-beyazlı taraftarlar, "Denizli istifa" diye tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca bir önceki Teknik Direktör Kemal Özdeş lehinde tezahüratlar yaptı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Pavelka, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki Yavru, Musa Nizam, Cocalic, Kadir Keleş, Rotman, Serginho, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi

GOLLER: Dk. 18 Barbosa (Akhisarspor), Dk. 37 Koita (Kasımpaşa)