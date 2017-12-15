 Şampiyon Son 16’da - Türkiye Kupası - 15 Aralık 2017 Cuma

Şampiyon Son 16’da

Geçen sezonun şampiyonu Konya, A Spor’dan yayınlanan 3-0’lık galibiyetin rövanşında, 3. Lig’den Batman Petrol’ü Evouna ve İsmail’le geçti, Son 16’ya kaldı

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Türkiye Kupası 15 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 15 Aralık 2017, Perşembe 23:03

Ligde geçen sezonları mumla aratan bir performans sergileyen A.Konyaspor, geçen yıl şampiyonluk yaşadığı kupada ise hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-beyazlılar 3-0'ın rövanşında evinde Batman Petrol'ü ikinci yarıda Evouna ve İsmail'le bulduğu gollerle 2-0 yenerek Son 16 vizesini aldı. Daha önce Göztepe ve Denizli'yi eleyen kırmızıbeyazlılar ise kupada iz bıraktı.

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