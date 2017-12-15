Şampiyon Son 16’da

Ligde geçen sezonları mumla aratan bir performans sergileyen A.Konyaspor, geçen yıl şampiyonluk yaşadığı kupada ise hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-beyazlılar 3-0'ın rövanşında evinde Batman Petrol'ü ikinci yarıda Evouna ve İsmail'le bulduğu gollerle 2-0 yenerek Son 16 vizesini aldı. Daha önce Göztepe ve Denizli'yi eleyen kırmızıbeyazlılar ise kupada iz bıraktı.