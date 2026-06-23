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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan kaleci operasyonu! Ya Onana ya Jose Sa

Trabzonspor'dan kaleci operasyonu! Ya Onana ya Jose Sa

Karadeniz devi, Onana’nın olumsuz yanıt verme ihtimaline karşı Wolves’in 33 yaşındaki Portekizli kalecisi ile temas kurdu. Jose Sa ile görüşme olumlu geçti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'dan kaleci operasyonu! Ya Onana ya Jose Sa

Trabzonspor'da Andre Onana için geri sayım sürüyor. Yönetim, tecrübeli kaleciden kamp dönemi öncesine kadar yanıt beklediğini tecrübeli oyuncuya iletti. Ancak süreç uzadığı için B planını da hazırladı. Bordo mavililer, 1.90 boyundaki kaleciden olumsuz yanıt gelme ihtimaline karşı Jose Sa ile temas kurdu. Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki eldivenin market değeri 3.5 milyon euro olarak gözüküyor. 1.92 boyundaki kaleci, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunuyor. Onana işi olmazsa bordo mavililer, Jose Sa için ciddi adımlar atacak.

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