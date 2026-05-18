Trabzonspor'da rota yeniden Gustavo Hamer!

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, daha önce de gündemine gelen Gustavo Hamer’i yeniden radarına aldı. 28 yaşındaki merkez orta saha için son kararın teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda verileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor gelecek sezon güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isim değerlendiren bordo mavili kulüp, daha önce de gündeme gelen Gustavo Hamer ile yeniden ilgilenmeye başladı. Fatih Tekke'nin onayına göre 28 yaşındaki merkez orta sahanın transferi için karar verileceği kaydedildi. İngiltere Championship ekibi Sheffield United forması giyen Hamer, bu sezon çıktığı 39 maçta 7 gol ve 13 asistle direkt 20 gole etki etti. Brezilya doğumlu Hollandalı futbolcu, İngiliz ekibine 2023 yılında Coventry'den 17.3 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Hamer'ın piyasa değeri 16 milyon euro. 1.69 boyundaki yıldız, ön libero ve orta sahanın solunda da oynuyor

