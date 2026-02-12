CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonsporlu Onuachu'nun performansı Avrupa'da da gündemde! Kane, Mbappe ve Haaland ile aynı listede yer aldı

Trabzonsporlu Onuachu'nun performansı Avrupa'da da gündemde! Kane, Mbappe ve Haaland ile aynı listede yer aldı

18 maçta 15 gol atan 31 yaşındaki Nijeryalı forvet, Avrupa’da Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarının yer aldığı listeye 8’inci sıradan girmeyi başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Trabzonsporlu Onuachu'nun performansı Avrupa'da da gündemde! Kane, Mbappe ve Haaland ile aynı listede yer aldı

Trabzonspor formasıyla bu sezon fırtınalar estiren Onuachu, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da gündem oldu. 2.01 boyundaki kule; Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarının bulunduğu listeye 8. sıradan giriş yaptı. Listenin en dikkat çeken detayı Nijeryalı forvetin verimliliği oldu. 18 maçta attığı 15 golle listeye giren yıldız, önündeki birçok isimden daha az maça çıkmasına rağmen gol sayısında onları yakalamayı başardı. Onuachu, bu istatistiğiyle maç başına 0.83 gol ortalaması yakalayarak Avrupa'nın en 'bitirici' forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Onuachu için Fenerbahçe derbisi ayrı önem taşıyor. Nijeryalı forvet gol atarsa, Sörloth ile Bakasetas'ın ulaştığı 33 golü sollayacak. 2.01'lik kule, 2023-24'te ligde 15 kupada 2 olmak üzere 17 gol atmıştı. Bu sezon ligde 15, kupada 1 golü var. Onuachu 45 karşılaşmada bu sayıya ulaşırken, Sörloth 49, Bakasetas ise 122 maçta 33 golü bulmuştu. Zirvede 85 golle Şota bulunuyor. Onu 50 golle Nwakaeme takip ediyor.

53 ŞUTTA 15 GOL ATTI

Onuachu, 5 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en yüksek gole çevirme yüzdesine sahip oyuncu oldu. 31 yaşındaki forvet, sezon boyunca çektiği 53 şutun 15'ini gole çevirerek yüzde 28.3'lük dikkat çekici bir başarı oranı yakaladı.

DİĞER
SON DAKİKA
