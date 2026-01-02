Batagov’a hücum: Mourinho ve İtalyanlar istiyor

Karadeniz devinin 1.8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Arseniy Batagov, geçen sezondan beri sergilediği iyi performansla öne çıkıyor. Pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği solak stoper için özellikle Benfica çok istekli. İtalyan basını, dün Batagov'u Mourinho istiyor başlıklarını attı ve Çizme kulüplerinin de bu gelişme sonrası harekete geçtiğini duyurdu. Napoli ve Bologna'nın ciddi hamle yapacağı öne sürüldü. Hatta Bologna'nın, izleme ekibini 5 Ocak'ta Gaziantep'e göndereceği ve Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray maçında Batagov'u son kez izleyecekleri öğrenildi.