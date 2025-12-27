İlk yarıda toplam 33 gol kaydetti

İlk yarıda toplam 33 gol bulan Karadeniz ekibi, bu gollerin 17'sini kendi evinde, 16'sını ise deplasmanda kaydetti. Trabzonspor'un ilk yarıda kalesinde gördüğü 20 golün 13'ü deplasmanda, 7'si ise iç sahada geldi. Bu dağılım, bordo-mavililerin rakip sahada kalesini gole kapamakta daha fazla zorlandığını ortaya koydu.
