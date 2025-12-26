Zeminde bakım çalışmaları

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle beraber Papara Park'ta mesai başladı. 61saat'te yer alan habere göre; bordo-mavili kulüp zemin çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ligde ve kupada arka arkaya gelen maç trafiğinin ardından zemine bakım çalışması başladı. Sezonun ikinci yarısında Papara Park zeminin güçlü kalması için hazırlıkların süreceği ifade edildi. İkinci yarıdaki maçlarda hiçbir sorun yaşanmaması için çalışıldığı bildirildi.