Çözüm her zaman bende olmaz

Trabzonspor'un Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada soyunma odasında yaşananlar, bordo-mavili kulübün YouTube kanalında yayınlandı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyuncularına yaptığı konuşmalar, dikkat çekici detaylarıyla birlikte kamuoyuna sunuldu. Başarılı teknik adamın devre arasında "Acele etmeyin. Kenarlarda oynayın, yön değiştirerek rakibi iterek oynayın. Kendinize güvenin, çalım atın, ne yapmak istiyorsanız yapın. Gayet iyisiniz. Çocuklar, baskılara dikkat edin. Çözümler her zaman bende olmaz, sizde çocuklar. Siz kaliteli oyuncularsınız, moralinizi bozacak hiçbir şey yok. Ama top rakipteyken daha sert olmalısınız. Mevcut fiziksel özelliklerinizin biraz altındasınız. Oyunda her şey olabilir, son maçtaki gibi. Biraz daha enerji" ifadesini kullandı.

DIŞ SAHADA TEK KAYIP

Karadeniz devi dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

FATİH TEKKE'DEN SİHİRLİ DOKUNUŞ

Süper Lig'de Trabzonspor, geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz devi, kalesinde 12 gol gördü. Bordo-mavililer, düşük skorlu karşılaşmalarda hanesine altın değerinde puanlar yazdırırken, birçok maçta kalesini gole kapattı. Fatih Tekke ile yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Disiplinli savunma anlayışını koruyan Karadeniz devi, özellikle iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. İç sahada 18 puan toplayarak zirvede yer aldı.

DAHA İYİSİ SİZDE VAR

Karşılaşmanın 3-1'lik galibiyetle sonuçlanmasının ardından da Tekke "Cezalılarımız var, sakatlarımız var ama devam etmek zorundayız. En iyiyi yakaladınız, bunun altına düşmemelisiniz. Bu yüzden antrenmanda da maçta da yorulmak zorundasınız. Daha iyisi sizde var" diyerek takımına mesaj verdi.

GERİDEN GELİP 3 PUAN ALDI

Bordo-mavililer, son iki haftayı geriden gelip kazandı. Bordo-mavililer, 13. haftada deplasmanda oynadığı Başakşehir maçında iki kez geri düşmesine rağmen 4-3 galip gelirken, 14. haftada evinde oynadığı Konyaspor maçını ise 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı bildi.