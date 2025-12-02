Fırtına pes etmiyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor, 14'üncü haftada ise sahasında Konyaspor'u 3-1'le geçti. Bu iki maçın dikkat çeken noktası, Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerin 265 günlük süreçte ilk kez üst üste geriye düştüğü maçları kazanarak 6 puan çıkarması oldu. Trabzonspor, bu performansıyla zirve yarışındaki iddiasını da sürdürdü.

ÖNE GEÇİNCE DE KAZANIYOR

Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile çıktığı 25 maçın 15'inde öne geçti ve 12'sini kazandı. İki kez berabere kaldı. Bir defa kaybetti. Fırtına geçtiğimiz sezon öne geçtiği Başakşehir, Rize, A. Demir, Alanya ve Antalya maçlarını galibiyetle tamamladı. Bu sezon ise Kocaeli, Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük, Kayseri, Rize ve Eyüp'ü yendi.

SKORU KORUYAMADIĞI MAÇLAR

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ise 3 maçta skor üstünlüğünü koruyamadı. Tekke, ilk sezonunda Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bu sezon ise Samsunspor ve Alanyaspor maçlarında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan birer puanla ayrıldı.

SKORUN DEĞİŞMEDİĞİ MAÇLAR

Karadeniz devi geçtiğimiz sezon G.Saray'a 2-0, bu dönem F.Bahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu maçlarda skoru değiştiremeyen Fırtına, Galatasaray ile ise 0-0 berabere kaldı. Bu maç Tekke döneminde Fırtına'nın golsüz tamamladığı tek maç oldu.

GERIYE DÜŞTÜĞÜ 7 MAÇTA 11 PUAN

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geriye düştüğü 7 maçta 5 beraberlik elde etti. Tekke, ilk göreve geldiği sezonda Göztepe, Kasımpaşa ve Bodrum maçlarında 1-0 yenik duruma düşmesine karşın skoru 1-1 getirmişti. Samsunspor sınavında da 1-0 yenik başlayan Trabzonspor müsabakayı 2-2 tamamladı.

Bu sezon ise 1-0 geriye düştüğü Gaziantep karşılaşmasını 1-1 bitirdi. Bordo-mavili takım 2 kez geriye düştü maçta Başakşehir'i 3-2 ve Konyaspor 3-1 mağlup etti.

TEKKE İLE İSTİKRARLI ÇIKIŞ

Teknik direktör Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te göreve geldiği dönemden bugüne çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik aldı ve sadece 3 kez kaybetti. Bu süreçte 50 puan elde eden bordo-mavili takım, 2.00 puan ortalaması yakaladı.