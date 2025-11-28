CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor "Tarihe geçmek istiyorum"

"Tarihe geçmek istiyorum"

Tim Jabol Folcarelli, “Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Tarihe geçmek istiyorum"

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, kulüp dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Folcarelli, Trabzonspor'da iki yönlü bir futbol oynadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Önceki takımlarımdaki hücum odaklı serbest rolümden farklı olarak, burada iki yönlü bir sorumluluk üstleniyorum. Elbette maçlar içinde hocamın istekleri doğrultusunda değişiklikler olabiliyor. Şimdi iki bölgede de farklı sorumluluklarım var ve hem savunma hem de hücum organizasyonlarında en iyisini yapmaya çalışıyorum."

TRABZONSPOR BÜYÜK KULÜP

25 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'dan övgüyle bahsederek, "Trabzonspor, harika bir tarihi olan ve tutkulu taraftarlarıyla çok önemli bir kulüp. Böyle büyük bir kulübe transferimle ilgili bir soruyu iki üç yıl önce sorsanız, bunun gerçekleşeceğini asla düşünemezdim bile. Bana güven veren bu ortamda her geçen gün kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

FUTBOL BURADA SEVİLİYOR

Jabol Folcarelli, Türkiye'deki futbol sevgisinin kendisini çok şaşırttığını belirterek, "Bu ülkedeki futbol sevgisi açıkçası beni çok şaşırttı. Özellikle Trabzon'da bu kadar sevildiğini tahmin ediyordum ama bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Bunun yanında insanların size her zaman yardım etmeye çalışması da çok güzel. Genel olarak buradaki deneyimim, birçok konuda beklentilerimin çok çok ötesinde ve kesinlikle olumlu" diye konuştu.

HAKEMLER ÇOK KONUŞULUYOR

Süper Lig'in gelişim içerisinde olduğunu ifade eden Folcarelli, "Türk futbolunda taktiksel olarak çok iyi takımlar var ama fiziksel mücadele burada yoğun. Takımın fiziksel gücü, dayanıklılık, özellikle maçların son 25-30 dakikasında sonucu etkilemede önemli farklar ortaya çıkarıyor. Öte yandan hakem hataları Fransa'da da yaşanıyor ama açıkçası buradaki kadar değil. Türkiye'de hakemlerin çok konuşuluyor.

Türk Telekom reklam
Özbek'ten derbiye dev prim!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Özbek'ten Buruk'a moral!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! 01:23
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:18
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! 01:18
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:18
F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması 01:18
F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! 01:18
Daha Eski
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti 01:18
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! 01:18
G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! 01:18
F.Bahçe 10 kişi! F.Bahçe 10 kişi! 01:18
12 Dev Adam galibiyetle başladı! 12 Dev Adam galibiyetle başladı! 01:18
F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi 01:17