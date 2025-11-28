"Tarihe geçmek istiyorum"

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, kulüp dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Folcarelli, Trabzonspor'da iki yönlü bir futbol oynadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Önceki takımlarımdaki hücum odaklı serbest rolümden farklı olarak, burada iki yönlü bir sorumluluk üstleniyorum. Elbette maçlar içinde hocamın istekleri doğrultusunda değişiklikler olabiliyor. Şimdi iki bölgede de farklı sorumluluklarım var ve hem savunma hem de hücum organizasyonlarında en iyisini yapmaya çalışıyorum."

TRABZONSPOR BÜYÜK KULÜP

25 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'dan övgüyle bahsederek, "Trabzonspor, harika bir tarihi olan ve tutkulu taraftarlarıyla çok önemli bir kulüp. Böyle büyük bir kulübe transferimle ilgili bir soruyu iki üç yıl önce sorsanız, bunun gerçekleşeceğini asla düşünemezdim bile. Bana güven veren bu ortamda her geçen gün kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

FUTBOL BURADA SEVİLİYOR

Jabol Folcarelli, Türkiye'deki futbol sevgisinin kendisini çok şaşırttığını belirterek, "Bu ülkedeki futbol sevgisi açıkçası beni çok şaşırttı. Özellikle Trabzon'da bu kadar sevildiğini tahmin ediyordum ama bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Bunun yanında insanların size her zaman yardım etmeye çalışması da çok güzel. Genel olarak buradaki deneyimim, birçok konuda beklentilerimin çok çok ötesinde ve kesinlikle olumlu" diye konuştu.

HAKEMLER ÇOK KONUŞULUYOR

Süper Lig'in gelişim içerisinde olduğunu ifade eden Folcarelli, "Türk futbolunda taktiksel olarak çok iyi takımlar var ama fiziksel mücadele burada yoğun. Takımın fiziksel gücü, dayanıklılık, özellikle maçların son 25-30 dakikasında sonucu etkilemede önemli farklar ortaya çıkarıyor. Öte yandan hakem hataları Fransa'da da yaşanıyor ama açıkçası buradaki kadar değil. Türkiye'de hakemlerin çok konuşuluyor.