Portekiz’den pilot takım

Trabzonspor, pilot takım olarak Portekiz'den bir kulübü satın alma görüşmelerinde son aşamaya geldi. Bir şehir takımı alacak bordo-mavililer, burada yabancı bir teknik direktör görevlendirecek ve altyapıdan oyuncularda buraya gönderilecek. Eren Mert konu hakkında bilgi vererek, "Başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa'da - özellikle de Portekiz'de - bir kulüp satın alma sürecine ilişkin çalışmalarımız olumlu yönde ilerliyor. Yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" bilgisini sundu.