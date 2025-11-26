Zirveye doğru ilerliyor

1 Mart 2025 tarihinde işbaşı yapan Fatih Tekke, 260 günlük görev süresinde takıma önemli bir ivme kazandırdı. Karadeniz devi, 48 yaşındaki hoca ile ligde 24 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik aldı; 3 kez yenildi. 47 puan elde eden Trabzonspor, 1.96 puan ortalaması yakaladı. Tekke, göreve geldiği ilk sezondaki 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puanı hanesine yazdırmış ve ligi 51 puanla 7. tamamlamıştı. Bu dönem ise 13. hafta sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu 28 puan topladı. 2.15 puan ortalaması elde etmeyi başardı.

Fırtına, bu yıl öne geçtiği 9 maçın 7'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı. Karadeniz devi, skor avantajı elde ettiği müsabakalarda 23 puan topladı.

FENERBAHÇE VE G.SARAY'A KAYBETTİ

Tekke, Trabzonspor'un başındaki 3 yenilgiyi Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde aldı. Beşiktaş ile ligde henüz karşılaşmayan bordo mavili hoca, geçen sezon F.Bahçe'ye 4-1, Cimbom'a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da Sarı Kanarya'ya 1-0 yenildi.