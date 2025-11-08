CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yıkım ekibi iş başında

Yıkım ekibi iş başında

G.Saray derbisinde sessiz kalan muhteşem ikili, Alanya sınavıyla yeniden sazı eline almayı planlıyor. 7 golü bulunan Onuachu 2 maçlık suskunluğunu bozmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Yıkım ekibi iş başında

Süper Lig'in 12. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi özellikle savunma hattında eksik çok ama teknik direktör Fatih Tekke'nin en büyük kozu forvet hattı olacak. Onuachu ve Augusto'nun uyumundan memnun olan 48 yaşındaki hocanın oyun planında ikilinin performansı belirleyici olacak. Ligde 11 maçta 7 gol atan Onuachu, takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtladı. Sezon başında 5.6 milyon euro bonservis bedeliyle yeniden kadroya katılan 2.01 boyundaki Nijeryalı santrfon, hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri oldu.

AUGUSTO 5 GOL KAYDETTİ

Onuachu'nun yanı sıra yaz transfer döneminde 5 milyon euro'ya transfer edilen Felipe Augusto da bordo-mavili formayla kısa sürede uyum sağlayarak 11 maçta 5 gol kaydetti. Brezilyalı hücum oyuncusunun enerjik oyunu ve bitiriciliği, Fatih Tekke'nin elini hücum hattında güçlendiriyor. Trabzonspor, bugün oynayacağı Alanyaspor mücadelesinde en büyük gücünü yine hücum hattından alacak. Bordo-mavili ekip, Onuachu-Augusto ikilisiyle ligin en üretken forvet ikililerinden birine sahip. Bordo mavililerin golcüleri hem istikrarlı performansları hem de sahadaki uyumlarıyla takımın yükselişinde kilit rol oynuyor. Galatasaray derbisinde sessiz kalan iki bugün yeniden sazı eline almak istiyor.

20 PUAN KAZANDIRDILAR

Trabzonspor, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun gol attığı 8 maçta hiç yenilmedi. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran bordo-mavililer, bu maçlarda toplam 20 puanı hanesine yazdırdı.

17 GOLÜN 12'SİNİ ATTILAR

Bu ikili, Trabzonspor'un 11 haftada attığı gollerin yüzde 72'sini kaydetti. Öyle ki Karadeniz devi 17 kez ağları bulurken, 12'sini müthiş ikili attı. Teknik direktör Fatih Tekke, bugünAlanyaspor ile Papara Park Stadı'nda oynanacak maçta da Onuachu ile Augusto'yu yine birlikte görevlendirecek

