Trabzonspor'da Galatasaray derbisinde alınan bir puandan çok sergilenen performans camiada büyük beğeni topladı. Yönetim kurulu, taraftarlar ve teknik ekip; genç bir kadro olmalarına rağmen ilerleyen haftalar için epeyce iyi işaretler verdiklerini vurguladı. Teknik Direktör Fatih Tekke de maçın ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. Tekke, "Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz çünkü cesurdunuz ve ne istediysem onu yapmaya çalıştınız. Biz bu futbolu geliştirip çok daha iyi işler yapacağız" dedi.

İLERİSİ İÇİN UMUT VERDİ

Zorlu deplasmanda lider karşısında sahaya koyulan mücadeleden memnun olduğunu belirten Tekke, takımın özgüvenine ve oyun disiplinine vurgu yaptı. Bordo-mavili ekibin teknik patronu, bir puanın ötesinde sergilenen cesur oyun anlayışının sezonun kalan bölümü için umut verdiğini ifade etti. Tek tek oyuncularını tebrik de eden başarılı teknik adam, her geçen hafta futbollarının daha da geliştiğini vurguladı. 48 yaşındaki hoca, "Övgüleri de yergileri de dozajında almak gerekiyor. Ayaklarımız yere bassın" diye de uyardı.

TEKKE'DEN BİR İLK

Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik ortaya koyan bordo-mavililer, Galatasaray deplasmanından aldığı puanla zirve takibini sürdürdü. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 7. Süper Lig maçında ilk kez puan elde eden Fatih Tekke (1 beraberlik 6 mağlubiyet), aynı zamanda sarı-kırmızılılara karşı ilk kez kalesini gole kapattı