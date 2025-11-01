İki futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray derbisi öncesi Karadeniz devinde Stefan Savic ile Paul Onuachu’nun 3’er sarı kartı bulunuyor. İki yıldız bu akşamki maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Papara Park’ta oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar. Teknik ekip, iki önemli ismi dikkatli olmaları için uyardı.
