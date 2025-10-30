CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Cimbom ile 3. kez

Cimbom ile 3. kez

Karadeniz devi, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Cimbom ile 3. kez

Karadeniz devi, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara geçen sezon ligde sahasında 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-0 mağlup olarak galip gelemedi. Karadeniz devi, bu maçlarda gol atamazken kalesinde 5 gol gördü.

Puan farkı ikiye inebilir

Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere oynadığı 4 maçı kazanamadı

