Papara'da yenilmiyor

Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 23 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Fırtına, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyilerden oldu
