CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Papara'da yenilmiyor

Papara'da yenilmiyor

Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 23 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Fırtına, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyilerden oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Papara'da yenilmiyor
Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 23 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Fırtına, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyilerden oldu
G.Saray için sürpriz kaleci iddiası!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için devreye girildi...
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce-Napoli maçı detayları! Lecce-Napoli maçı detayları! 07:43
Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! Saran: Bunu başından beri söylüyorduk! 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 00:14
Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! 00:14
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! Gaziantep'te kazanan F.Bahçe! 00:14
Daha Eski
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 00:13
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! 00:13
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... 00:14
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 00:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama 00:14
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:14