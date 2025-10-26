Oulai resitali

Emin adımlarla zirve yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, Eyüpspor karşısında da iyi bir futbol ve net bir skorla istediğini aldı. 2-0 gibi rahat bir skorla sahadan ayrılan bordo-mavililerde, Christ Oulai'nin attığı gol uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Karşılaşmanın 51. dakikasında topu orta sahadan alan Fildişili futbolcu, çalımlarla rakip ceza alanına kadar girdi. Daha sonra ayağının üstüyle topu köşeye gönderen 19 yaşındaki futbolcu, sezonun en güzel gollerinden birisini kaydetti.

30 METRE TOP SÜRDÜ

Orta sahadan aldığı topu yaklaşık 30 metre süren Oulai, forma giydiği son 3 maçta skor katkısı sağlamayı başardı. 19 yaşındaki Oulai, son 10 yılda üst üste üç lig maçında skor katkısında bulunan en genç yabancı oldu. Attığı golün yanı sıra orta alandaki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile klasını gösteren Fildişili Sahilli futbolcu, sezonun en isabetli transferlerinden birisi olduğunu gösterdi. Kaydettiği akıl almaz golden sonra tribünler uzun bir süre Christ Oulai'yi ayakta alkışladı.

'İDOLÜM YAYA TOURE'

Karşılaşmanın yıldızı olan Christ Oulai, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fatih Tekke'nin söylediklerini yaptıklarını belirten genç yıldız, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Hepimiz çok mutluyuz. Benim idolüm Yaya Toure" ifadelerini kullandı.