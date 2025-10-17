Müthiş potansiyel

Trabzonspor'un genç yetenekleri öne çıkıyor. Son iki sezondur gelecek vaat eden yıldızları kadrosuna katarak başarılı bir transfer çalışması yürüten bordo-mavililerde birçok isim dikkat çekiyor. Geçen sezon takıma katılan 23 yaşındaki Arseniy Batagov ile bu sezon başında gelen 19 yaşındaki Oulai, 22 yaşındaki Olaigbe ve 21 yaşındaki Augusto potansiyelleriyle fark ediliyor. BU sezon Trabzonspor'un zirve yarışında kadroda yer bulan yıldızlar Avrupa'da da takip ediliyor. Savunmanın belkemiği olan Batagov, orta sahada kısa sürede adından söz ettiren Oulai, kanat rotasyonunda önemli olan Olaigbe ve hücum hattının jokeri Augusto, taraftarların da gönlünü kazandı. Fatih Tekke genç yıldızlara güveniyor ve formayı veriyor.