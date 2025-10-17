Trabzonspor'da sakatlığını atlatan ve yarın oynacacak Çaykur Rizespor maçında sahalara dönmesi beklenen Benjamin Bouchouari basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Faslı orta saha, fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu belirtip, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Sakatlığımı geride bıraktığım için çok mutluyum" bilgilerini paylaştı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kendisine çok güven duyduğunu dile getiren Bouchouari, "Hocamız Fatih Tekke'nin açıklamaları bir oyuncu için çok önemli. Hocamızdan gelen o güveni hissedebilmek çok güzel. Hocamıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

VİTİNHA BENZERLİĞİ

Trabzonspor'da kendisine duyulan güvenin farkında olduğunu ifade eden Benjamin Bouchouari, "Bana duyulan güvenin ve beklentinin farkındayım. Herkese çok teşekkür ederim. Futbolculuk tarzım PSG'den Vitinha ile benzerlik taşıyor diyebilirim. Vitinha'yı rol model olarak alıyorum" diye vurguladı.

ÖZEL TAKTİKLER

Bordo-mavili forma altında ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkmaya hazırlanan Benjamin Bouchouari, Teknik Direktör Fatih Tekke ile sık sık konuştuklarını belirtti. Faslı yıldız, sahadaki görevinden bahsederken, "Hocamızın özel taktikleri ve fikirleri var. Hocamızın benden istediği şeyler çok net" dedi.