Ziraat Türkiye Kupası
Çok iyi hissediyorum

Çok iyi hissediyorum

Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşması beklenen Benjamin Bouchouari, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Çok iyi hissediyorum

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan ve yarın oynacacak Çaykur Rizespor maçında sahalara dönmesi beklenen Benjamin Bouchouari basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Faslı orta saha, fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu belirtip, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Sakatlığımı geride bıraktığım için çok mutluyum" bilgilerini paylaştı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kendisine çok güven duyduğunu dile getiren Bouchouari, "Hocamız Fatih Tekke'nin açıklamaları bir oyuncu için çok önemli. Hocamızdan gelen o güveni hissedebilmek çok güzel. Hocamıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

VİTİNHA BENZERLİĞİ

Trabzonspor'da kendisine duyulan güvenin farkında olduğunu ifade eden Benjamin Bouchouari, "Bana duyulan güvenin ve beklentinin farkındayım. Herkese çok teşekkür ederim. Futbolculuk tarzım PSG'den Vitinha ile benzerlik taşıyor diyebilirim. Vitinha'yı rol model olarak alıyorum" diye vurguladı.

ÖZEL TAKTİKLER

Bordo-mavili forma altında ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkmaya hazırlanan Benjamin Bouchouari, Teknik Direktör Fatih Tekke ile sık sık konuştuklarını belirtti. Faslı yıldız, sahadaki görevinden bahsederken, "Hocamızın özel taktikleri ve fikirleri var. Hocamızın benden istediği şeyler çok net" dedi.

Son Dakika
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga'dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihi geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46