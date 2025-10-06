Trabzonspor'da aydınlık gelecek!

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kayserispor'u evinde 4-0'luk skorla geçen Trabzonspor, milli araya keyifli girdi. Bordo-mavili takımı esas olarak umutlandıran ise kadrodaki gelecek vaat eden yıldızlar ve deneyimli futbolcuların uyumu oldu. Karadeniz devinde bu detay Kayserispor maçında net bir şekilde görüldü. 4 maçlık cezası bittikten sonra Karagümrük ve Kayserispor maçlarında formayı kapan 19 yaşındaki Christ Oulai, orta sahada adından söz ettirdi. Oulai, pasları, potansiyeli, çalımları, şutları ve sakin yapısıyla taraflı tarafsız herkesten alkışları topladı.

GENÇ YILDIZLARIN KATKISI

Savunmada geçen sezondan beri istikrarını koruyan 22 yaşındaki Arseniy Batagov, hücumda Trabzonspor'a alternatif katan ve Fatih Tekke'nin takdirini kazanan 21 yaşındaki Felipe Augusto, kanatlarda rotasyona dahil olan 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe ön plana çıkan isimler oldu. Arka arkaya gelen iki galibiyette genç yıldızların öne çıkması dikkat çekti. Felipe Augusto skor katkısı verirken, savunmada Batagov, Stefan Saviç'le müthiş bir uyum yakaladı. Fatih Tekke de genç oyuncularına şans vermeye özen gösteriyor.

DENEYİMLİ İSİMLER PARLADI

Trabzonspor'da deneyimli futbolcuların katkısı ise gözlerden kaçmıyor. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Paul Onuachu 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt katkı verdi. Nijeryalı forvet takımının vazgeçilmezi oldu. Kalede Andre Onana tecrübesiyle farkını ortaya koydu. Onana, Kayserispor karşısında 7 kurtarış yaparken, Fenerbahçe derbisinde de 8 kurtarışla öne çıkmıştı. Savunmada Stefan Saviç tam anlamıyla lider oldu. Kaptanlığıyla örnek olan Karadağlı stoper herkesin takdirini topluyor. Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov da Kayserispor maçıyla beraber gol hesabını açmayı başardı.

PINA'YA GÜVEN TAM

Bordo mavili takımda genç yıldızlar arasında yer alan 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina da istikrarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de 8 haftanın 7'sinde forma giyen Portekizli futbolcu, 566 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Pina, Fatih Tekke'nin en güvendiği isimlerden oldu.