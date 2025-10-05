Onana’dan dev performans

Yedi kurtarış yapan Kamerunlu eldiven, kariyerinde gol yemediği maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşmayı oynadı. Onana'nın gol yemeden en fazla kurtarış yaptığı maçlar arasında Liverpool (8 kurtarış, Aralık 2023) ve Vitesse (7 kurtarış, Eylül 2018) mücadeleleri de yer alıyor.

İzlenme rekoru kırdı

Bordo mavili kulübün resmi TikTok hesabından yapılan Onana paylaşımı sosyal medyayı salladı. Söz konusu video, Onana'nın transfer duyuru videosundan sonra kulübün en çok beğeni alan gönderisi olur-ken, birçok yabancı futbolsever de paylaşımın altına yorum yaptı. Video, kısa sürede 2.6 milyon kez izlendi ve 200 binden fazla beğeni aldı.