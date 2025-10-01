CANLI SKOR ANA SAYFA
Oulai tam isabet

Oulai tam isabet

Christ İnao Oulai, Karagümrük maçında 64 kez topla buluştu, 39 pas denemesinin 34’ünde (%87) isabet sağladı. Genç orta saha ikili mücadelelerde de başarılı oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Oulai tam isabet

Yeni transfer Christ İnao Oulai, cezasını tamamladıktan sonra forma giydiği Karagümrük karşılaşmasında sergilediği performansla beğeni topladı. Fransa 2'nci Ligi'nde Bastia'da gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza alan 19 yaşındaki merkez orta saha, bu cezanın Türkiye'de de geçerli olması sebebiyle bordo-mavili formayla sahalara geç döndü. Oulai, Karagümrük maçında ilk kez sahne aldı. FotMob verilerine göre genç oyuncu, 90 dakika sahada kaldığı maçta 64 kez topla buluştu, 39 pas denemesinin 34'ünde isabet sağlayarak yüzde 87 pas isabet oranı yakaladı. 5 denemenin tamamında başarılı dripling yaptı. İkili mücadelelerde yüzde 67 başarı oranı yakalayan Oulai, 2 de hava topu mücadelesini kazandı. Genç oyuncu, ayrıca 3 müdahale, 1 kesme ve 1 blok ile savunmaya katkı verdi.

SON DERECE CESUR BIR FUTBOLCU

Hafta içi düzenlenen basın toplantısında "Cesur bir oyuncuyum, risk almaktan çekinmem" ifadelerini kullanan Oulai, ilk maçındaki istatistikleri de sözlerini doğruladı. 19 yaşındaki orta saha, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta iki yönlü oyunu, bitmeyen enerjisi ve dikine driplingleriyle fark yaratırken, ilerleyen dönemde bordo-mavili takım için önemli bir kazanım olacağının sinyallerini verdi. Karagümrük önünde hırsıyla dikkat çeken Oulai, Trabzonspor'da bu sezon bir maçta en çok ikili mücadele kazanan iki futbolcudan biri oldu. 18 kez rakip oyuncularla düelloya çıkan Oulai, 12'sinden galip ayrılmayı başardı. Daha önce Fenerbahçe maçında Onuachu 31 ikili mücadeleye girerken 12'sini kazanmıştı. Oulai'nin ilk maçındaki performansı bordo mavili camiayı mutlu etti.

Okay mı Oulai mi!

Okay Yokuşlu, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezayı tamamladı. 31 yaşındaki orta sahanın yokluğunda Fatih Tekke, son maçta Oulai'ye şans tanımıştı. 19 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşısında performansıyla büyük beğeni topladı. Şimdi en çok merak edilen cuma günü Kayseri sınavında Tekke, Okay'a mı yoksa Oulai'ye mi şans verecek.

Trabzonspor
