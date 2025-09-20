CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan maç sonu TFF'ye flaş Arda Kardeşler çağrısı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili kulüp maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Arda Kardeşler hakkında flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 22:54
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo mavililer, resmi sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda müsabakadan bir görüntü paylaşıldı ve "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi!
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu!
