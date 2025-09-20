Trabzonspor'dan maç sonu TFF'ye flaş Arda Kardeşler çağrısı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo mavililer, resmi sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda müsabakadan bir görüntü paylaşıldı ve "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM: