2.01 sahnede

Bir yıl aradan sonra Trabzonspor'a dönen Onuachu, Fenerbahçe derbisinde sergilediği fizik gücü ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti. Takımın en önemli gol silahlarından biri olan Nijeryalı forvet, taraftarlara güven verdi. 2.01 boyundaki yıldız; fiziksel üstünlüğü, hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci oyunu ile ön plana çıktı. Takım arkadaşlarına alan açan, topu saklayan ve ikili mücadelelerde üstünlük kuran Onuachu'ya taraftar büyük destek verdi. Yeni sezona 2 golle başlayan Onuachu, 2023-24'te Trabzonspor formasıyla ligde 21 maçta 15 gol attı.