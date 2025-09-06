CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
3+1 yıllık imza attı

Trabzonspor, Fransa Ligue 2  takımlarından St. Etienne forması  giyen Benjamin Bouchouari’ni kadro suna dahil etti.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
TRABZONSPOR, Fransa Ligue 2 takımlarından St. Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'ni kadro suna dahil etti. Bordo mavili yönetim, Faslı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP açıklamasıyla duyurdu. Trabzonspor, St. Etienne'e 3 taksit halinde toplamda 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 23 yaşındaki merkez orta sahanın satılması ya da kiralanması halinde kardan yüzde 15 pay verilecek. Faslı oyuncu her yıl için 1 milyon euro maaş alacak.

Tekke'den Bouchouari açıklaması

Fatih Tekke, Bouchouari'nin sakatlığını açıkladı: "Bouchouari transferini açıklayayım size. Bu çocuğun omurunda stres kırığı var. 3 ay önce olan bir şey. Sağlamlaşırsa çok heyecanlandıracak bir oyuncu. Zaten sakatlık yaşamamış olsa bu maliyetlerle Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski Trabzonspor adına ben aldım. Allah'ım inşallah utandırmaz. Bu risk bana ait. Oyuncumun kendisine de bunu söyledim. Belki 1 ay, belki 1.5 ay önce sağlığına kavuşmasını sağlayacağız."

