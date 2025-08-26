Onuachu'dan fedakarlık

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, sezona sakatlık sorunu nedeniyle istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Bir önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında iğneyle sahaya çıkan Onuachu, Antalyaspor maçında da tam olarak hazır olmadan sahada yer aldı. Teknik ekip oyuncunun henüz yüzde 50 kapasiteyle oynadığına vurgu yapsa da Onuachu daha fazla süre almak ve gollerle katkı yapmak istiyor. Onuachu'nun hafta sonu Samsunspor ile oynanacak olan maça kadar sakatlık sorununu tamamen atlatacak bir programa tabi tutulması ve tam kapasite olarak bu maçta sahada yer alması sağlanacak.