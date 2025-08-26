CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onuachu'dan fedakarlık

Onuachu'dan fedakarlık

Kasımpaşa maçında iğneyle oynayan Nijeryalı futbolcu, Antalyaspor önünde de büyük bir fedakarlıkla sahaya çıktı. Paul Onuachu henüz yüzde yüzüne ulaşamadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onuachu'dan fedakarlık

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, sezona sakatlık sorunu nedeniyle istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Bir önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında iğneyle sahaya çıkan Onuachu, Antalyaspor maçında da tam olarak hazır olmadan sahada yer aldı. Teknik ekip oyuncunun henüz yüzde 50 kapasiteyle oynadığına vurgu yapsa da Onuachu daha fazla süre almak ve gollerle katkı yapmak istiyor. Onuachu'nun hafta sonu Samsunspor ile oynanacak olan maça kadar sakatlık sorununu tamamen atlatacak bir programa tabi tutulması ve tam kapasite olarak bu maçta sahada yer alması sağlanacak.

F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde mutlu sona çok yakın! Yıldız oyuncu Cimbom'a geliyor...
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
F.Bahçe'nin Zinchenko aşkı sürüyor!
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Daha Eski
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31