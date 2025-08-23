Oulai’de gözler TFF’de

Fırtına, yeni transferi Christ Inao Oulai'ye verilen 4 maçlık cezanın uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki yıldızın cezasının yüksek olduğunu savunarak hukuki yollardan indirime gitmeyi planlıyor. TFF ile yapılacak temasların ardından sürecin şekilleneceği ifade edildi. Bordo-mavili kulüp oyuncunun transfer edildiği Bastia kulübüne de Fransa Futbol Federasyonu'na verilen cezaya itiraz edilmesi için talepte bulunmuştu.