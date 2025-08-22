Olaigbe: Doğru bir karar verdim

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kazeem Olaigbe, bordo-mavili takımı seçerek çok doğru bir karar verdiğini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kazeem Olaigbe, bordo-mavili takımı seçerek çok doğru bir karar verdiğini söyledi. Dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcu, "Trabzonspor'a gelmek benim için en doğru karardı. Süper Lig çok kaliteli. Fransa ile karşılaştıracak olursam buranın daha agresif bir lig olduğunu ifade etmem gerekiyor. Çok iyi oyunculara sahibiz. Fatih Tekke'yle çok iyi ilişkim var. Antrenmanlar ve antrenman dışında da kendisinden çok iyi şeyler öğreniyorum. Bu formayı giydiğim her saniye yüzde 100'ümü vermek istiyorum" diye konuştu.

