Yeniler sahneye çıktı

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezona başlayan Trabzonspor'da yeni transferler Kocaelispor karşısında ilk resmi maçlarına çıktı. Tecrübeli teknik adam sol kanatta Olaigbe'ye, sağ bekte Pina'ya ve forvette de Onuachu'ya forma verdi. Bir diğer yeni transfer Augusto ise yedek soyunurken, 77'nci dakikada oyuna girdi.

ADAPTASYONUM ÇABUK OLDU

Yeni transfer Kazeem Olaigbe, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. 22 yaşındaki sol kanat, "İyi de mücadele ettik. Antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Her zaman takımın nasıl hareket ettiğini, neler yaptığını izlemeyi seçtim. Takımın oynadığı tarzı iyice öğrenmeye, hocamızı dinlemeye, benden neler istediğini iyice anlamaya çalıştım. Tabii ki takım arkadaşlarımın da tavsiyelerini dinleyerek adaptasyonum aslında bu kadar çabuk oldu" diye konuştu.

ATMOSFER MUHTEŞEMDİ

Olaigbe, Papara Stadı'ndaki atmosfer için de şunları kaydetti: "İnanılmaz bir atmosfer oluşturmuş taraftarlarımız. Gerçekten desteklerini her an hissettik. Bizim aslında her maç görmek istediğimiz enerji bu. Çünkü dolu stadyumda taraftarın desteğini arkanızda hissettiğinizde bu işinizi kolaylaştırıyor gerçekten. Bu atmosferi bu enerjiyi her maçta stadımızda görebilmek istiyoruz."