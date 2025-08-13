CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Folcarelli mest etti

Folcarelli mest etti

Folcarelli yeni transfer gibi oynadı. 11.41 kilometre ile takımın en çok mesafe kat eden ikinci oyuncusu olan 25 yaşındaki merkez orta saha, sprint kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Folcarelli mest etti

Folcarelli yeni transfer gibi oynadı. 11.41 kilometre ile takımın en çok mesafe kat eden ikinci oyuncusu olan 25 yaşındaki merkez orta saha, sprint kategorisinde birinci sırada yer aldı. Pas oyununda da yüksek bir yüzde yakalayan tecrübeli futbolcu, % 85 pas isabeti ile takımın pas bağlantılarında önemli rol üstlendi. Defansif istatistiklerde de etkileyici bir grafik çizen Folcarelli, girdiği 13 ikili mücadelenin 11'ini kazanarak bu alanda birincilik koltuğuna oturdu. Ayrıca 4 top kapma ile takımın en iyisi olurken, pas arası istatistiğinde de üçüncü sırada yer almayı başardı.

