Transfer planı net: Kalite

Yeni sezonda Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer politikasını şekillendirdi. Fatih Tekke'nin talebiyle yönetim, ilk etapta özellikle beş kritik mevkide nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor. Bunlar 'stoper, sol bek, defansif orta saha ve 8 ila 10 numara oynayabilen merkez orta saha, kenar oyuncusu ve forvet.' Karadeniz devi, geçmiş yıllarda yapılan hatalardan ders alarak rotayı net ve hazır futbolculara çevirdi. Yani sayıdan çok kaliteli isimler getirilecek. Transferlerin, doğrudan ilk 11'e katkı sağlayacak düzeyde olması hedefleniyor. Ayrılacak futbolculara bağlı olarak transfer sayısı artabilir

KAMPA YETİŞECEK

Bordo-mavililer gelecek sezon için 8-10 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da toplanacak. İlk kamp tesislerde yapılacak ve ardından 17-27 Temmuz'da Erzurum'a geçilecek. Teknik direktör Fatih Tekke, transferlerin Erzurum kampına yetişmesini istiyor.

TRABZONSPOR'DA KADRO ŞİŞKİNLİĞİ ALARMI

Bordo-mavili ekipte, henüz hiçbir takviye yapılmadan kadroda ciddi bir şişkinlik oluşmuş durumda. Trabzonspor'da şu an gelecek sezon için sözleşmesi devam eden 26 A takım oyuncusu bulunuyor. Bu sayıya ek olarak kiralık gönderilen 10 futbolcu da geri dönecek. 4 de altyapı oyuncusu gelecek. Dönecek isimlerin 2'sinin yabancı olması, kontenjan sorununun büyümesine neden olacak

KONTENJAN TAMAMEN DOLU

Yabancı oyuncu kontenjanında ise dikkat çeken bir tablo söz konusu. TFF'nin belirlediği 12 yabancı + 2 (2003 ve sonrası doğumlu genç yabancı) kuralı nedeniyle Trabzonspor'da kontenjan fiilen dolmuş durumda. Yeni transfer yapılabilmesi için mevcut yabancılardan bazıları gönderilmeli.

BİR TRANSFER DÖNEMİ YETMEZ

Fatih Tekke de kadro sıkıntısına dikkat çekti. 47 yaşındaki hoca, "Gençler hariç 37 oyuncumuz var. Altyapıdan da oyuncu alacağım ve 40'ı aşacağız. İşin en doğrusu şu; bu 40 kişilik oyuncu grubunu istediğimiz seviyeye getirmek için bir transfer dönemi yetmez. Az ama kaliteli oyuncu alabilirsek bu bizi yarışa sokar" ifadesini kullandı.

EREN'DEN 500 BİN EURO DAHA

Fırtına, Eren Elmalı'yı devre arasında 3.5 milyon euro'ya Galatasaray'a satmıştı. Ancak bu transferde "Galatasaray şampiyon olursa 500 bin euro daha verilecek" maddesi vardı. Bu gerçekleşti. Cimbom'un kısa bir süre içinde bordo mavili kulübe 500 bin euro daha ödemesi bekleniyor.