Folcarelli kararı

Devre arasında 1 milyon euro bonservisle transfer edilen Tim Jabol Folcarelli, sakatlık problemi yaşamasına rağmen oynadığı her maçta etkili bir futbol sergiledi. Tedavisinin ardından Bodrum mücadelesinde kadroda yer alan ve ikinci yarıda şans bulan 25 yaşındaki Fransız, orta sahada diğer isimlere göre daha iyi oynadı. Yaz döneminde pek çok yabancı isimle yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor'da, Folcarelli'nin ise devam etmesi bekleniyor.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK BEDELİ

Trabzonspor, sezon başında ve devre arasında kadrosuna kattığı 17 oyuncuya 33 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ödedi. Son 10 yıla bakıldığında Karadeniz devi ikinci kez yüksek rakam ödemesine rağmen istediği sonuçları alamadı. 2014-2015 sezonunda da Trabzonspor, bir benzer tablo ile karşı karşıya kalarak 35 milyon 470 bin euro ödediği sezonu ise 5'nci sırada bitirdi.