Fatih Tekke dönemi

FIRTINA, Güneş sonrası gelen Fatih Tekke ile 300 günlük deplasman galibiyetini bitirdi. Ligde ilk kez 3 maç üst üste galibiyet alan Tekke'yi bordo mavili takım, sonradan düşüşe geçti. 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı; 3 mağlubiyet yaşadı. Maç başına ise 1. 75 puan ortalaması elde etti.

Avcı 1.14 puanda kaldı

SÜPER Lig'de şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'te, bordo-mavili takımın bu sezonki kadrosundan verim alamadı. Avcı, Avrupa Ligi elemeleri ve Konferans Ligi elemeleri ve Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Maç başına 1.14 puan ortalaması elde etti.

Güneş de sorunu çözemedi

ABDULLAH Avcı'dan sonra göreve getirilen Şenol Güneş de kadrodan beklediği verimi alamadı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 26 maça çıkan Güneş, 10 galibiyet, 7 beraberlik aldı; 9 kez yenildi. 1.42 maç başına puan ortalaması elde etti.

Sermaye artırımı tamam

BANKALAR Birliği'nden çıkan Trabzonspor, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 6.4 milyar TL'lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı. Sermaye artırım sürecinde, A grubu hisseler üzerindeki özel imtiyazların korunması amacıyla yatırımcılara önemli fırsat da sunuldu. Hisselerini kulübe devretmek isteyen ortaklara, 0.9997 TL fiyatla satış imkanı tanındı