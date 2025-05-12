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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gol beklentisi düştü

Gol beklentisi düştü

Bordo-mavililer, Galatasaray karşısında hücumda istediği gibi üretken olamadı. Bordo-mavililerin gol beklentisi (Xg) 0.92 ile sınırlı kaldı, 12 şuttan ancak 5 isabet sağlandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Gol beklentisi düştü

Fırtına, Galatasaray önünde derbide koşu mesafesi, mücadele ve savunma rakamlarıyla iyi bir noktaya geldi. Ancak bu veriler hücuma yansımadı. Trabzonspor maçta şut tehdidi ve duran top pozisyonları bulmakta zorlandı. Karşılaşma boyunca çekilen 12 şutun sadece 5'i kaleyi buldu, gol beklentisi (xG) 0.92 ile sınırlı kaldı. İkinci yarıda ise bordo-mavililer hiç isabetli şut atamadı ve Galatasaray kalesinde tehdit oluşturamadı. Rakip ceza sahasına girişlerde de belirgin fark dikkat çekti: Galatasaray 21 kez, Trabzonspor ise sadece 10 kez rakip ceza sahasına girebildi.

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