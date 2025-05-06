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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı!

Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı!

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının forma sırt sponsorluğu için ONVO ile bir sezonluğuna anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 20:37
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Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Maare Group Reklam ve Mühendislik Ticaret Limited Şirketi arasında, 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, ONVO markası ile profesyonel takımımızın forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Maare Group, forma sırt reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 1 milyon 250 bin avro+KDV garanti bedel ve 225 bin avro+KDV başarı bonusu ödemesi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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