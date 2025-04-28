Trabzonspor üçledi

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından işler yoluna girmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen bordo-mavililer, ligde de basamakları tırmanmaya başladı. Kötü başlayan sezonda toparlanmaya başlayan Trabzonspor, ilk kez ligde 3 maç üst üste kazanmayı başardı. Bu sezon sadece bir kez iki maçlık bir seri yakalayabilen bordo-mavililer, Tekke yönetiminde bunu aştı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zorlu Göztepe maçını da dahil ettiğimizde Trabzonspor'un galibiyet serisi 4 maça çıktı.

LİGDE RAHATLADIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor önünde önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Savunmada daha iyi işler yapmak zorunda olduklarını belirten Tekke, "Çok değerli ve çok önemli bir 3 puan. Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

SEZONA ALANYA İLE BAŞLAMIŞTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezona Alanyaspor'un başında başlamıştı. Süper Lig'in ilk 11 haftasında Alanyaspor'u çalıştıran Tekke bu süreçte 10 puan toplamıştı. Son olarak Bodrum FK ile golsüz berabere kaldıktan sonra Alanya'dan ayrılan Tekke, dün ise Trabzonspor'un başında rakip oldu.

ŞUT YAĞMURU

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği maçı Alanyaspor'a karşı oynadı. Karşılaşma boyunca 10 kez isabet sağlayan bordo-mavili oyuncular, attığı 4 golü de ilk yarıda buldu ve galibiyete uzandı.

UĞURCAN'DAN BÜYÜK HATA

Bu sezon Trabzonspor'un en formda ismi olan Uğurcan Çakır, Cordova'nın attığı golde büyük bir hata yaptı. Ligde çıktığı 31 maçta kalesini 13 kez kapatan Kaptan, 27'de pası Cordova'nın ayağına bırakınca topu filelerden çıkarmak zorunda kaldı.

"BURAYA MİNNETTARIM"

Trabzonspor formasını 2017-21 yılları arasında giyen Joao Pereira, ilk kez eski takımına karşı rakip oldu. Alanyaspor hocası olarak Papara Park'a çıkan Pereira, "Trabzon, benim hayatımda çok önemli bir şehir. Beni ve ailemi çok iyi karşıladılar. Trabzon'a bana yaptıkları için minnettarım" diye konuştu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Dün gol yağmuru halinde geçen maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Bordo-mavili taraftarlar tribünleri boş bırakırken maç öncesinde stattaki dev ekrandan U19 takımın UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı maçların görüntüleri yayınlandı. Konuk ekip Alanyaspor'u ise misafir tribünde tek bir taraftar destekledi.