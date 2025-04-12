Tekke hiç kaybetmedi

Teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rize'ye karşı 3 kez sahaya çıkan Fatih Tekke, bu maçların ikisini kazanırken, 1 de beraberlik aldı. Trabzonspor'un başında ilk Karadeniz derbisine çıkacak olan 47 yaşındaki hoca, seriyi sürdürmek istiyor.

PALUT'A KARŞI ÜSTÜN

Fatih Tekke, Çaykur Rize'nin hocası İlhan Palut'a karşı da üstün. İki teknik adam arasında Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 5 maçta Fatih Tekke 3 galibiyet alırken, 2 kez ise sahadan mağlup ayrıldı.

TEKKE'NİN ÇIKIŞ PLANI

Teknik direktör Fatih Tekke, önce Rize'yi ardından küme düşen Adana Demir'i devirip hem ligde rahat duruma gelmek hem de Fenerbahçe mağlubiyetiyle bozulan moralleri yükseltmek istiyor. Sonrasında Türkiye Kupası'nda kritik Göztepe mücadelesi var. Yarı final maçı 24 Nisan'da oynanacak.