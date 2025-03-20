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Haberler Trabzonspor Önce kaostan çıkalım

Önce kaostan çıkalım

Başkan Ahmet Metin Genç: Şampiyonluk kupaların yanına kaç tane ekleyeceğiz, 9-10-11 Fatih Tekke: Gerçekçi olmamız lazım. Önce bu ceremeden çıkalım, kaostar kurtulalım

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Önce kaostan çıkalım

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Genç'in, Tekke'nin odasında şampiyon kadroların asılı fotoğraflara bakarak, "Bunların yanına kaç tane yazacağız. 9-10-11" sözleri üzerine Tekke, "Gerçekçi olmamız lazım. Önce bu ceremeden çıkalım. Önce kaostan kendimizi bir kurtaralım" dedi. Genç, 47 yaşındaki hoca ile uzun bir start verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yeni bir başlangıç önemli bir proje. Taraftarın sabırsızlığını anlayıp buna göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu. Tekke ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Genç'e isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

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