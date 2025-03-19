Rekora doğru

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11 maçta gol yemeyen Uğurcan Çakır, 2 kez daha geçit vermezse 2020-21’deki (13) rekorunu egale edecek. Performansına bakıldığında yeni rekor da çok yakın

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Uğurcan Çakır, Süper Lig'de tarihi bir başarıya imza atmaya çok yakın. Trabzonspor'u kalesini 25 Kasım 2018'deki Fenerbahçe derbisiyle Onur'dan devralan 28 yaşındaki eldiven, her sezon en az 11 maçta kalesini kapatmayı başarıyor. 1.91 boyundaki yıldız, 2018-19'da 20 maçta 5, 2019-20'de 33 maçta 4, 2020-21'de 38 maçta 13, 2021-22'de 36 maçta 11, 2022-23'te 31 maçta 12, 2023-24'te ise 35 maçta 11 kez gol yemedi. Bu yıl 11 karşılaşmada geçit vermeyen Çakır, 2 kez daha kalesini kapatırsa 2020-21'deki rekorunu yakalayacak. Performansına baktığımızda yeni bir rekor kırarak tarihe geçmesi de muhtemel.

UĞURCAN NEUER'i SOLLADI

Uğurcan Çakır, bordo mavili takımın en güvenilir ismi olmayı başardı. 28 yaşındaki eldiven, Avrupa'nın en başarılı kaleciler sıralamasında 19. sırada yer aldı. 26 maçın 11'inde gol yemeyen tecrübeli kaleci, bu istatistikle birçok rakibini geride bıraktı. Özellikle Oblak (Atletico Madrid), Sommer (İnter) ve Neuer (Bayern Münih) gibi dünya çapındaki kalecileri kurtarış sayısı açısından geride bırakan 1.91 boyundaki yıldız farkını bir kez daha ortaya koydu. Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı. Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1.19 gol gördü.

11 MAÇTA 25 PUAN ALDI

Karadeniz devi, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı. Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

GOL YEMEDİĞİ 11 KARŞILAŞMA

Fırtına ligde Sivas, Eyüp, Gaziantep FK ve Kayseri ile deplasmanda oynadığı maçlarda 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, sahasında Başakşehir, Bodrum ve Eyüp'ü 1-0, Adana Demir ve Antalya'yı 5-0, Sivas'ı 4-0, deplasmanda da Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

FRANSA DA BORDO MAVİ

İngiltere'de yaşayan ve BT Sport, Talksport ve ESPN gibi önemli platformlarda programlar yapan Fransız gazeteci Julien Laurens, Trabzonspor formasıyla gündeme oturdu. Atletico Madrid- Barcelona karşılaşmasını yorumlamak için ESPN'de canlı yayına katılan Laurens'in, Trabzonspor'un 1994-95 sezonuna ait iç saha formasını giymesi büyük ilgi gördü.

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