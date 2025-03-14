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Haberler Trabzonspor Hedef fobiyi kırmak

Hedef fobiyi kırmak

Bordo-mavili takım, bu sezon yaşadığı deplasman fobisini Başakşehir karşısında kırmak istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta İstanbul’dan başarılı bir sonuç hedefleniyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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Hedef fobiyi kırmak

Karadeniz devinde gözler deplasman sıkıntısına çevrildi. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Deplasman maçlarında Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, Göztepe, Çaykur Rize, Alanyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Konyaspor'a mağlup oldu. Bordo-mavililer, dış sahada kazanabileceği 36 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırarak 31 puan kaybetti. Fatih Tekke'nin ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i yenerek bu fobiyi kırması amaçlanıyor.

3 İSİM KAZANAMADI

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti alamadı. Şenol Güneş, 10 deplasmanda 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alıp 3 puan toplayabildi. Abdullah Avcı ve İhsan Derelioğlu da birer beraberlik yaşadı.

EN SON BAŞAKŞEHİR'DE

Bordo-Mavililer deplasmanda son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yendi. Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Fırtına, en son galip geldiği Başakşehir karşısında, yarın kazanması halinde 300 günlük hasretini bitirmiş olacak.

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