Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenman öncesi Asbaşkan Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol A Takımı oyuncular; UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Finale yükselen U19 Takımımı teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.