Potada Fırtına

Futboldan sonra basketbolda da Trabzonspor fırtınası esiyor. 2024 Şubat'ta potadaki faaliyetlerine geri dönen ve bu sezon başında TBF tarafından Türkiye Basketbol Ligi'ne davet edilen Karadeniz devi performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig yolunda zirve iddiasını sürdüren bordo-mavililer, ligde elde ettiği 16 galibiyetlik seriyle adından söz ettirdi. İlk 2 sırada yer alan Trabzonspor, taraftarlarını da gururlandırıyor.

ZİRVEDE İKİ RAKİP

Ligde şu ana kadar 20 galibiyet, 6 mağlubiyetle 46 puan toplayan bordo-mavili takım, Esenler Erokspor ve iLab Basketbol ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligin ilk yarısında Esenler Erokspor'u deplasmanda 77-74 yenen, bir diğer rakibi iLab Basketbol'u da yine deplasmanda 74-71'le mağlup eden Fırtına, formda bir görüntü çiziyor. Sadece 20. haftanın erteleme maçında gelen 95-85'lik Ankaragücü yenilgisi keyifleri kaçırdı.

52 SAYILIK FARK

Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde İstanbul'da Anka Spor'a konuk olan Trabzonspor Basketbol, 124-72'lik galibiyetle dikkat çekti. Rakibine tam 52 sayı fark atan bordo-mavililer performansıyla beğeni topladı. İlk periyodu 15-32 önde tamamlayan Trabzonspor, devre arasına 34-60 üstünlükle girdi. Üçüncü periyodu 55-92 önde geçen Fırtına, son çeyrekte 32 sayı kaydederek karşılaşmayı 72-124 galip tamamladı.

GÖZLER ESENLER MAÇINDA

Trabzonspor Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta maçında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. 1 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma zirvenin kaderini belirleyecek.

YILDIZLAR COŞTU

Bordo-mavili takımın Anka Spor'u 52 sayı farkla 124-72 yendiği maçta yabancı yıldızlar parladı. Mitchell Creek, 24 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistle öne çıktı. Ty Gordon da 22 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle bir diğer parlayan yıldız oldu.

TARİHİ SERİ GELDİ

Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde dikkat çeken Trabzonspor, 16'da 16 yaparak tarihi bir galibiyet serisi yakaladı. Kulüp tarihindeki en yüksek galibiyet serisi elde edildi.

HEP BİRLİKTE BAŞARAĞIZ

Trabzonspor Basketbol Başantrenörü Faruk Beşok takımının son durumunu değerlendirdi. Faruk Beşok, "Geniş bir rotasyonla başlayarak tüm oyuncularımızdan en iyi verimi almaya çalıştık ve rahat bir galibiyet elde ettik. Az süre alan oyuncularımızın ritim kazanması bizim için önemliydi. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Esenler Erokspor ile oynayacağımız karşılaşma, sezonun en kritik maçlarından biri. Tüm taraftarlarımızı bu mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte başaracağız" dedi.