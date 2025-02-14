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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Atalanta oldu!

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Atalanta oldu!

Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi son 16 turundaki rakibi Atalanta oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 15:23 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 15:25
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Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Atalanta oldu!

Trabzonspor U19 Takımı, sahasında ağırladığı Juventus U19 Takımı'nı 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Türk futbol tarihinde ilk defa bir takım, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükselme başarısı gösterirken bordo mavililerin son 16'daki rakibi belli oldu.

14 Şubat Cuma günü TSİ 15:00'da gerçekleştirilen kura sonucu Trabzonspor, Atalanta ile eşleşti.

Kura avantajı sayesinde mücadele, tek maç üzerinden Papara Park'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ DE BELLİ OLDU

Trabzonspor U19, adını çeyrek finale yazdırması durumunda Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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